Bezoekers van het wereldberoemde Louvre voelen zich ‘als vee behandeld’

De Mona Lisa van Leonardo Da Vinci, één van de bekendste kunstwerken in het Louvre, is tijdelijk niet meer op haar vaste plek te zien en dat zorgt voor frustratie bij de bezoekers. “De wachttijden zijn te lang, we worden al vee door de gangen gedreven en krijgen nauwelijks de tijd om het meesterwerk te bewonderen”, reageren ze.