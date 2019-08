Bizarre figuur deelt ’s nachts ouderwetse televisies uit: “Hij wil bekendstaan als de tv-kerstman”

Inwoners van een stad in de Amerikaanse staat Virginia trokken grote ogen toen ze zondagochtend ouderwetse televisies ontdekten op hun stoep. Toen enkele buurtbewoners beelden van hun beveiligingscamera’s erbij haalden, werd het pas echt bizar als ze zagen wie de toestellen was komen leveren. “Hij wil bekendstaan als de tv-kerstman”, aldus een bewoner die een tv met beeldbuis kreeg. De politie nam de toestellen in beslag, maar heeft geen idee wie de dader is.