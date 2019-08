Jochen vindt een vlieg in zijn blikje Coca-Cola en is verbaasd om de reactie van de frisdrankgigant

Beernem - Bijna twee maanden nadat Jochem De Neve uit Beernem een insect vond in zijn blikje Coca-Cola Zero, heeft hij van de frisdrankengigant een compensatie gekregen. “Twee waardebonnen van 2 euro. Het voelt alsof ze mij uitlachen in mijn gezicht”, zegt hij.

Op 25 juni kocht haalde hij op zijn werk een blikje Coca-Cola Zero Sugar uit de automaat. “Bij mijn eerste slok voelde ik iets op mijn lip. Een zwart insect ,zo bleek. Ik heb onmiddellijk de klantendienst van Coca-Cola gebeld. Ze vroegen me om het blikje met de cola bij te houden. En ook het insect. Ik heb dat beestje in een doosje gestopt, de cola in een flesje gegoten. Een dag of twee nadien is een koerier alles komen ophalen”, zegt Jochen.

In een mail bevestigde Coca-Cola nadien dat de productie op de dag dat zijn blikje werd gevuld een tijdje had stilgelegen. En dat hij bijgevolg niet uitgesloten was dat de vlieg in het blikje was gekropen.

“Klopt, helaas. Kwaliteit van onze dranken is uiteraard onze hoogste prioriteit en we nemen elke klacht dan ook bijzonder serieus”, zegt Suzanne Decock van Coca-Cola Benelux.

“Om dit soort gevallen met vliegen en insecten te allen tijde te voorkomen, hebben we in de hele fabriek strenge maatregelen. De vullijn is uitgerust met een camerasysteem dat de lege blikken op vervuiling controleert, waarna de blikken worden gespoeld en gevuld. Bij een stop van de lijn (uitzonderlijk) bevinden zich in sommige gevallen nog blikken tussen de spoeler en het gesloten vulgebied, waarbij in dit uiterst uitzonderlijke geval een insect in het blikje kon terechtkomen.”

Waardebonnen

De procedure voor kwaliteitsklachten is volgens Coca-Cola de volgende: producten worden opgehaald voor controle en de resultaten van deze controle worden indien gewenst meegedeeld aan de consument. “Elke klacht wordt ook besproken met de kwaliteitsverantwoordelijken van de fabriek”, aldus de woordvoerder. “De consument wordt vervolgens vergoed voor de aangekochte producten.”

Maar een omslag met een standaardbrief. Zonder excuses en met twee waardebonnen van telkens 2 euro, vindt Jochen De Neve een schande. “Er zijn geen drama’s gebeurd en ik ben ook niet uit op geld of wat dan ook. Maar twee bonnen van twee euro, dat is toch met klanten lachen? Zo voel ik dat toch aan”, zegt hij.

“In dit specifieke geval heeft de klant ons gevraagd om een extra compensatie. Een extra voucher van 10 euro is vandaag per post verstuurd. We willen toch nogmaals benadrukken dat het om een zeer uitzonderlijk geval gaat”, zegt Suzanne Decock nog.