Brand vernielt woning terwijl bewoonster bezoek krijgt van buren

Moorslede - Een zware brand vernielde dinsdagmiddag de bovenverdieping van een huis in Moorslede. De 80-jarige bewoonster was net koffie aan het drinken met twee buren toen de brand uitbrak.

Het trio zat beneden in de zetel toen ze plots twee doffe knallen hoorden. Toen ze naar buiten gingen kijken, roken ze brand. Op dat moment kwamen al twee vrouwen hen helpen. Ze hadden gezien dat er rook uit het dak kwam van het huis.

De 80-jarige bewoonster, die niet meer goed te been is, kon met hulp van een van de voorbijgangsters in veiligheid worden gebracht. Ook de twee andere buren bleven ongedeerd. In een mum van tijd sloegen de vlammen uit het dakvenster en was heel het huis aan het roken. De brandweerzone Midwest snelde met een vijftal posten ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door een elektrisch defect op de bovenverdieping. De bewoonster, die met lede ogen aanschouwde hoe haar huis werd vernield, verkeerde in shock. Ze werd na een poos ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.