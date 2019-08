Anderlecht-vrouwen stunten met ticket voor hoofdtoernooi Champions League na zege tegen Noord-Ieren

Voor het eerst sinds de oprichting van de UEFA Women’s Champions League is een Belgische club erin geslaagd om een ronde te overleven. Anderlecht versloeg dinsdagavond het Noord-Ierse Linfield met 1-3 en rondde daarmee het kunstje af.

Met zeges op PAOK (5-0) en LSK Kvinner (3-2) kon de volgende ronde Anderlecht bijna niet meer ontgaan. Een punt was noodzakelijk om door te stoten. Bij een nederlaag tegen Linfield wist het van tevoren al dat LSK Kvinner op basis van het onderlinge resultaat alsnog zou doorgaan.

De opdracht was duidelijk niet aan dovemansoren gericht bij Anderlecht. Binnen de eerste vijf minuten waren Jana Coryn, Laura Deneve en Britt Vanhamel dicht bij de openingstreffer voor paars-wit. Toch was de grootste kans in de eerste twintig minuten voor de Noord-Ierse landskampioen. Een vrije trap van Rebecca McKenna werd bijna binnengelopen door Ashley Hutton, maar de verdedigster van de Noord-Ieren kwam een voetlengte tekort om te scoren.

Ook nu ontbrak voorzitter Coucke niet. Foto: Photo News

Even voor het halfuur dribbelde Laura Deloose het strafschopgebied van Linfield binnen. De rechtsback kreeg alle vrijheid van de verwarde verdedigers en schoot de bal diagonaal in de winkelhaak: 0-1. Een indrukwekkende solo van Mariam Toloba niet veel later had een beter lot verdiend.

Einde speculaties

Nog voor rust maakte Anderlecht een einde aan alle speculaties. Vlot samenspel tussen Toloba, Coryn en Tine De Caigny belandde voor de voeten van Deloose. Opnieuw bleef de rechtsback uiterst koel in de zestien en passeerde doelvrouw Lauren Perry met een geplaatst schot in de onderhoek: 0-2.

Vijf minuten na rust keerde de spanning weer terug op het Lotto Park. Kirsty McGuinness sprintte om de Anderlecht-verdediging heen en werd vervolgens gevloerd door de uitkomende Justien Odeurs. Na een korte blessurebehandeling ging McGuinness zelf achter de bal staan om de penalty binnen te schieten: 1-2.

De tegentreffer liet de Anderlechtse fundering aanvankelijk wat trillen, maar de gasten uit Noord-Ierland waren niet bij machte om de ploeg van trainer Patrick Wachel pijn te doen. Na een kortstondig offensief van Linfield was het Coryn die de 1-3 op het scorebord had moeten zetten. De Red Flame, deze zomer overgekomen van Lille, werd in de diepte gestuurd en zag doelvrouw Lauren Perry een inschattingsfout maken. Coryn probeerde het met een lob, maar haar poging ging meters naast het doel.

UEFA Women's Champions League | Linfield Ladies 1-3 #RSCAWOMEN @ FULL TIME ⚽️ Goals : 24’ Laura Deloose (0-1), 35’ Laura Deloose (0-2), 55’ Kirsty McGuinness (1-2), 66’ Jana Coryn (1-3) #RSCA #COYM #UWCL pic.twitter.com/qCrjxiqJfd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 13, 2019

Niet veel later werd het dan wel 1-3. De Portugese invalster Solange Carvalhas was alert bij het slordig uitverdedigen van Linfield en kopte de bal over de Noord-Ierse defensie in de voeten bij Coryn. Ditmaal maakte de Red Flame geen fout en schoot onberispelijk binnen.

Anderlecht freewheelde vervolgens naar het einde. Op het Noord-Ierse offensief vlak na de aansluitingstreffer was de ploeg van Wachel nooit in gevaar gekomen. Vrijdag weet Anderlecht wie als tegenstander in de zestiende finale uit de loting komt.