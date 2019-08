Brandweerman Guy (42) verloor zelf een collega tijdens een interventie: “Een hulpverlener die zelf slachtoffer wordt, dat lijkt zó onrechtvaardig”

“Een brandweerman denkt: Ik ga helpen. Niet: Ik ga geholpen worden. Op momenten als deze besef je plots weer dat jij even kwetsbaar bent als iedereen.” Guy De Bondt (42) zat op 16 juni 2007 vast in een verhakkelde brandweerwagen. Hij raakte verlamd, de collega achter het stuur overleefde het niet. Het drama in Beringen zal tijd en begeleiding vragen, zegt hij. “Maar de steun van alle brandweermannen overal: het heeft mij destijds ook heel erg geholpen.”

“Elke brandweerman in België heeft zijn profielfoto op sociale media veranderd in een rouwbetuiging, na afgelopen weekend. We zijn misschien vaak mannen van weinig woorden, maar in daden tonen we ons ...