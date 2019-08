Man ontdekt dat hij de enige passagier op zijn vlucht is: “Een eigen privéjet”

Een Amerikaanse man wilde onlangs van Colorado naar Salt Lake City vliegen, maar merkte in de luchthaven van skioord Aspen dat hij de enige passagier was. Hij filmde zijn opmerkelijke avontuur en ontdekte op zijn “privéjet” dat er in zo’n geval zandzakjes worden toegevoegd om het gewicht van de andere passagiers te compenseren. De man kreeg ook de kans om de cockpit te bezoeken en poseerde als een echte rockster op de trappen met een drankje in de hand.

De video van de bijzondere vliegreis werden door de enige passagier van de vlucht op Twitter gezet, waar ze intussen al talloze keren werden bekeken en gedeeld. Al is hij niet de enige die faam heeft gekregen op sociale media door de beelden.

Enkele dames merkten namelijk de copiloot op die met zijn flonkerende glimlach onmiddellijk enkele harten brak. “Ik zou toch de hele tijd in de cockpit hebben gezeten samen met Kapitein Tanden”, “laten we het even over die knappe piloot hebben” en “ik haat vliegen, maar nu boek ik toch een reisje”, klinkt het onder meer.

bekijk ook

Hilarische steward gaat helemaal los in vliegtuig

Passagiers lachen zich een breuk met spetterend dansje van luchthavenmedewerker