VRT-journalist Björn Soenens verdiept zich in drugsepidemie in de VS, en er is een link met ons land

De titel ‘Amerikaanse overdosis’ zegt genoeg. Björn Soenens schetst in zijn documentaire een onthutsend beeld van een land dat vorig jaar 72.000 mensen zag sterven door drugs. En er is een link met ons land.

In de VS vind je buurten waar kinderen, kleinkinderen en grootouders samen drugs gebruiken. Björn Soenens, die deze documentaire maakte met Daan Wallis, schetst een beeld van een land waar niemand veilig is voor drugs. De epidemie treft niet alleen werk- en daklozen, maar ook advocaten, bankiers, piloten en politiemensen.

Je hebt zelfs mensen die per ongeluk verslaafd raken. Mary Peckham verloor haar enige zoon in 2012. Hij overleed na een overdosis cocaïne en heroïne. De jongen was amper achttien maanden verslaafd. De ellende begon na het trekken van een tand. Mary’s zoon kreeg Percocet-pijnstillers en was verslaafd voor hij het wist. Mary schreef brieven naar zowel president Bush als Obama, maar kreeg geen antwoord. Trump antwoordde wél: “Van de huidige president kregen duizenden moeders een persoonlijke brief. Een brief die ook de namen van onze kinderen vermeldt. Dit is de eerste president die luistert.”

Uitgevonden in België

Dé grote boosdoener is fentanyl, oorspronkelijk een extreem sterke pijnstiller uitgevonden door Janssen Pharmaceutica in Beerse, voor ondraaglijke pijnen bij terminale patiënten met kanker. Fentanyl is vijftig keer krachtiger dan heroïne. Vermengd met heroïne is het levensgevaarlijk; één gram is genoeg om te doden.

Het spul komt nu vooral via Mexico en China naar Amerika. In de VS wordt de pijnstiller Oxycontin van Purdue Pharma gezien als de aanstoker van de epidemie. De farmareus promootte de pijnstiller bij dokters en consumenten op alle mogelijke manieren. Het gevolg: nu raken zelfs mensen met een simpele polsblessure verslaafd. Hulpverleners hebben intussen gelukkig een wondermiddel ontdekt, Narcan, een spray die de effecten van een overdosis kan neutraliseren.

