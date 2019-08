Roze wolk na geboorte van een baby? “Dat idee moet dringend de vuilnisbak in. Het strookt op geen enkele manier met de realiteit”

Prikkelbaar, nerveus, verdrietig, of zelfs angstig. Maar liefst driekwart van de pas bevallen mama’s in ons land krijgt kort na de bevalling last van de babyblues. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van de Liberale Mutualiteiten. Geen roze wolk dus, maar ‘huildagen’, zoals Kind&Gezin ze noemt. En dat vaak al in de eerste week.