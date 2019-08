Drugs zonder stress laten testen op Pukkelpop? “Alleen in absolute noodsituatie”

Hasselt - Na Tomorrowland krijgt nu ook Pukkelpop een mobiel drugslabo. Organisator Chokri Mahassine wil absoluut een drugsdode vermijden. “Maar wie met drugs op Pukkelpop verschijnt, blijft strafbaar”, zegt hij. “We hebben een zero-tolerance drugsbeleid en dat blijft zo. Het labo is een hulpmiddel voor de medische diensten, geen testcentrum voor drugs. Zo willen we mensen die een probleem hebben snel helpen zonder dat ze schrik moeten hebben om vervolgd te worden.” Steven Vandeput (N-VA), burgemeester van Hasselt, vult aan: “Jongeren moeten hier – als ze zich slecht voelen – niet bang zijn te vertellen dat ze ‘iets’ gebruikt hebben. Dit dient om hen te helpen.”

Betekent dit, zoals op sommige Nederlandse festivals, dat jongeren spontaan hun drugs kunnen testen zonder enige kans op vervolging? “Hoegenaamd niet”, nuanceert het Limburgse gerecht. “Enkel in absolute noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer een hele hoop festivalgangers zwaar ziek wordt door een hoge dosering in harddrugs, kan de volksgezondheid tijdelijk primeren op de strafwet. Wie met zijn harddrugs naar de politie stapt, zal nog altijd zijn drugs kwijtspelen, een boete krijgen en het festival moeten verlaten.” Mahassine beaamt: “Wie niet luistert, moet voelen. We willen een Pukkelpop waar iedereen met gerust gemoed naartoe kan komen. En drugs horen hier niet thuis.”