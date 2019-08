Eerste winst ooit voor HelloFresh

Maaltijdboxenbezorger HelloFresh heeft in het voorbije kwartaal voor het eerst in zijn bestaan winst geboekt. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 2011.

HelloFresh zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen met 37 procent tot 437 miljoen euro en draaide een aangepaste ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen en zonder eenmalige elementen) van 18,3 miljoen euro, of een winstmarge van 4,2 procent. Een jaar eerder was er nog een verlies van 3,9 miljoen euro. Topman Dominik Richter toont zich optimistisch dat het bedrijf voor het hele jaar operationeel winst kan boeken, en dat ook in de jaren daarna kan volhouden.

Met HelloFresh krijgen klanten een doos met ingrediënten thuisbezorgd, aangevuld met een recept om zelf mee aan de slag te gaan. Het bedrijf bediende vorig kwartaal naar eigen zeggen 2,41 miljoen klanten die samen 67 miljoen maaltijden bestelden. Naar verwachting gaat het bedrijf, dat ook actief is in België, dit jaar wereldwijd meer dan 250 miljoen maaltijden bezorgen. In ons land is HelloFresh de nummer één op de maaltijdboxenmarkt, die op 88,6 miljoen euro wordt geraamd.(krs, blg)