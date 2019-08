Omzet- en winstalarm bij Henkel

Het Duitse Henkel, producent van o.m. Pritt, Pattex, Persil en Schwarzkopf, beleeft moeilijke tijden. De Belgische topman Hans Van Bylen ziet zich na een zwak tweede kwartaal zelfs genoodzaakt om de omzet- en winstvooruitzichten te verlagen. Tot ongenoegen van de beleggers.

Het Duitse concern Henkel zag zijn omzet in het tweede kwartaal een half procent zakken tot 5,1 miljard euro en de bedrijfswinst met 8,6 procent tot 846 miljoen euro. De groep heeft te kampen met een prijzenoorlog in Europa en een verminderde vraag naar industriële lijmen, met name vanuit de auto-industrie.

Als gevolg van dat tegenvallende resultaat stelt Henkel-topman Hans Van Bylen zijn vooruitzichten voor het hele jaar naar beneden bij. Hij verwacht nu voor 2019 een omzetgroei van hoogstens 2 procent, terwijl eerder op een groei van 2 à 4 procent werd gerekend, alsook een daling van de winst per aandeel met 5 à 10 procent in plaats van rond 5 procent tot nog toe. Een jaar geleden moest Henkel ook al eens zijn verwachtingen neerwaarts bijstellen. Dat was toen voor het eerst in 10 jaar.

De beleggers reageerden ‘not amused’ op het omzet- en winstalarm en stuurden het aandeel in Frankfurt bijna 7 procent lager. Voor het 140 jaar oude concern werken wereldwijd zo’n 50.000 mensen.(krs, blg)