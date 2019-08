REACTIES NA BRUGSE KWALIFICATIE IN KIEV. “We missen Tau onterecht”

Fysiek en mentaal gesloopt, maar met een opluchting van Kiev tot in Brugge kwamen spelers en coach hun verhaal doen. Na de kwalificatie (en een matige partij) bleef iedereen opvallend nuchter. En er was ook frustratie over de scheidsrechter. “Echt uitbundig ging het er niet toe”, aldus coach Philippe Clement.

’t Was telkens met een diepe zucht dat ze bij Club Brugge hun relaas van de feiten kwamen doen. Na een zenuwslopende avond was er natuurlijk blijdschap met de manier waarop Club zich enkele keren vanuit een benarde positie had weten terug te knokken. Clement roemde achteraf de mentale weerbaarheid van zijn spelers. “Ik ben een paar keer gestorven, maar daarna was ik weer springlevend. Net als mijn spelers”, aldus de Brugse coach. “Mentaal waren we heel sterk in een wedstrijd waarin het hele scenario volledig tegenzat. We pakken een rode kaart en een owngoal, maar telkens keren we terug. We hebben ook meestal gedomineerd. De voorzitter van Kiev is ons daarvoor komen feliciteren. Maar toch moesten we knokken tot de laatste seconde om die wedstrijd over de streep te trekken.”

Clement beseft dat zijn ploeg enorm veel kracht heeft verloren na de fysieke slag in Kiev. En vrijdag komt Eupen al op bezoek. Dat er niet echt een feeststemming heerste in de Brugse kleedkamer, was daarom ook logisch. “De jongens waren blij, maar echt uitbundig ging het er niet toe. Op dat vlak heb ik een rustige groep”, ging hij verder.

Of de coach nu al luidop droomt van de Champions League? “Niet echt. Er wachten ons nog twee heel moeilijke wedstrijden. We zullen twee keer top moeten zijn. Het is trouwens jammer dat Tau de heenwedstrijd mist door zijn rode kaart, want zijn twee gele kaarten waren telkens onterecht.”

Penalty met VAR

De frustratie over de scheidsrechter leefde ook bij Hans Vanaken. “Echt grote fouten maakte hij niet, maar ik vond hem niet consequent genoeg. Tau geeft hij geel voor dat contact met de keeper, maar een minuut later fluit hij dezelfde fout op Openda niet. Dan vlieg je al eens uit”, legde Vanaken uit. Zelf kreeg hij ook geen strafschop na een duidelijke trekfout. “Ik vroeg aan mijn tegenstander of hij mijn truitje wou hebben. Met de VAR was dit zeker een penalty geweest.”

Hans Vanaken in een luchtduel. Foto: BELGA

Moe maar voldaan trekt de Brugse delegatie terug naar België. Hopend op een nieuwe deelname aan het kampioenenbal. “Nu moeten we nog twee wedstrijden hetzelfde proberen brengen. Het is al positief dat we deze ronde overleefd hebben tegen een heel goede tegenstander.” Na de match raakte ook nog bekend dat Deli onzeker is voor de match tegen Eupen. Hij verstuikte zijn enkel luttele minuten voor hij de belangrijke gelijkmaker tegen de netten buffelde.

Vormer tevreden

Ruud Vormer. Foto: BELGA

Wanneer het schip water maakt, schiet de kapitein te redding. Ruud Vormer trok Club Brugge mee over de streep met een prima corner en een schuiver laag in de hoek. De Nederlander besefte wel dat Club goed was weggekomen. “Het was zaak om die eerste 20 minuten door te komen, maar al snel slikken we een vermijdbare goal. Op zo’n moment moet je elkaar gaan oprapen en dat hebben we ook gedaan.”

Vormers goal leek de verlossing, maar uiteindelijk moest Club nog zijn tenen uitkuisen. “Na mijn goal dacht ik dat we klaar waren, ja. Maar zoiets van Brandon kan altijd gebeuren. Openda heeft het dan goed gedaan als invaller met zijn snelheid.”

Opvallend: Vormer had zich niet speciaal geërgerd aan de ref. “Ik vond hem best wel een sympathieke kerel, ja. Je kon ertegen babbelen. Hij floot een paar kleine foutjes tegen ons, maar verder had ik geen problemen met hem.”