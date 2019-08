TRANSFERNIEUWS. Club bereikt akkoord met linksback Fede Ricca maar nog geen deal op clubniveau

Behalve een nummer zes hoopt Club ook nog altijd een tweede linksback aan te trekken. De Bruggelingen lieten hun oog vallen op Fede Ricca, de 24-jarige kapitein van Malaga.

De Uruguayaanse linksachter nam op 29 juli afscheid van zijn ploegmaats en reisde naar Brugge om er de medische tests af te leggen. Hij bereikte een persoonlijk akkoord met Club, maar de onderhandelingen op clubniveau slepen nog steeds aan.

De entourage van de speler beweert dat hij een vrije speler is en Club geen transfervergoeding hoeft te betalen. Maar blauw-zwart is op zijn hoede voor een juridisch kluwen, waardoor het later in problemen kan komen met de wereldvoetbalbond FIFA. Het wil het spel eerlijk spelen met Malaga en wacht op het definitieve akkoord van de eigenaar van de club, de Qatarese koninklijke familie Al-Thani. Als er geen akkoord wordt gevonden, kijkt Club uit naar alternatieven.

De discussie draait rond een clausule in het contract van Ricca. Die zou bepalen dat de speler gratis naar een andere club kan bij het ingaan van het laatste contractjaar. Maar Malaga betwist die lezing van de feiten. Club hoopt daarom tot een onderhandelde oplossing te komen.