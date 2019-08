Schip vaart tegen brug in Willebroek: drie containers in het water

Willebroek - Een containerschip is dinsdagavond tegen de Boulevardbrug (N177) gevaren in Willebroek. Bij het ongeval vielen geen gewonden.

Het schip was op het Zeekanaal Brussel-Schelde op weg naar de containerterminal TCT in Willebroek toen het tegen de Boulevardbrug voer. Drie lege containers kwamen zo in het water terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de containers naar de kant te trekken en er boeien aan vast te haken. Een van de containers is gezonken. De Boulevardbrug werd preventief afgesloten.