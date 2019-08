CLUBNIEUWS. Marc Brys krijgt dan toch zijn versterking, Nastic verlaat Genk en Bronn is niet geblesseerd

STVV: Argentijns toptalent strijkt neer op Stayen

Een drukke dag gisteren op Stayen, waar Sint-Truiden twee transfers en een contractverlenging officialiseerde. Op inkomend vlak rondde STVV de komst van de ArgentijnFacundo Colidioaf. De aanvaller komt op huurbasis over van Inter Milaan en is een jeugdproduct van Boca Juniors. In 2017 verhuisde hij van de Argentijnse topploeg naar Inter Milaan voor 9,5 miljoen euro.

Endo trekt dan weer op huurbasis naar Stuttgart, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. De 26-jarige Japanner werd vorige zomer overgenomen van Urawa Reds.

Ten slotte verlengde STVV het contract van Jordan Botaka. De Congolees kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van Leeds en kwam sindsdien 83 keer in actie voor de Limburgers. Daarin scoorde hij veertien keer.

KV MECHELEN: Schorsing Thoelen bevestigd

Het Bondsparket vorderde maandag één speeldag schorsing en 1.000 euro boete tegen Yannick Thoelen na zijn uitsluiting tegen Anderlecht. Gisteren kwam de goalie zich verdedigen voor de Geschillencommissie, maar die besloot het schorsingsvoorstel te behouden. Malinwa gaat niet in beroep. Mathieu Cornet wordt uitgeleend aan RWDM. Voor Ahmed El Messaoudi is er naast FC Groningen nog interesse van twee andere, niet nader genoemde Eredivisieclubs.

KV OOSTENDE: Zonder Vargas en Hjulsager

Mogelijk moet de tandem Vargas-Hjulsager ook het duel van zondag op AA Gent missen. De twee trainen nog steeds niet mee met de groep. Ook Sané traint nog individueel. Ex-kapitein Sébastien Siani geniet intussen nog na van zijn huldiging voor de aftrap tegen Club Brugge zondag. “Het was een hele tijd geleden dat ik nog eens in de Versluys Arena was. De ontvangst was alleszins hartverwarmend. Ik zal KVO altijd blijven volgen”, aldus de Kameroener die momenteel bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten speelt.

KV KORTRIJK - Ticket Charleroi is consumptie waard

In het kader van de comebackactie kan je bij aankoop van een abonnement je ticket van de match KV Kortrijk - Charerloi inruilen voor 15 euro dranktegoed op het abonnement. De match begint zaterdag om 18 uur. Vanaf 16.30 uur, kunnen er tickets én abonnementen gekocht worden aan de ­loketten vooraan.

ZULTE WAREGEM: Slechts één training na teambuilding

Zulte Waregem organiseerde maandag een dagje teambuilding in het Heuvelland. Een vermoeiende dag vol activiteit. ’s Avonds was er nog een barbecue in het stadion. Om de spelers de nodige rust te geven, startte de training pas om 11 uur gistermorgen. Demir, Marcq en ­Michaël Heylen zoeken nog steeds een nieuwe club.

CERCLE BRUGGE: Gewezen stadionomroeper overleden

Gewezen stadionomroeper Marc Laridon is overleden. Hij was beter bekend onder zijn bijnaam als Brugse Prins Carnaval “Fidel”. Laridon was onderwijzer, dj en medeoprichter van de voetbalschool van Cercle Brugge en de supportersvereniging Pro Verde. Tot de dag van zijn overlijden sierde de Cercle-vlag de gevel van zijn woning. Cercle Brugge hoopt vandaag de komst van de Ghanees Godfred Donsah te kunnen afronden en aan te kondigen.

AA GENT: Geen blessure voor Dylan Bronn

Dylan Bronn lijkt stilaan klaar om zijn plaats weer op te eisen in de kern. Jess Thorup selecteerde de verdediger voor de wedstrijd tegen Larnaca. “Dylan is hier nu een week aan de slag. Hij traint met de groep, maar had twee dagen last van de voet. Een scan wees echter uit dat er niets aan de hand is.” Jean-Luc Dompé moest de voorbije weken flink wat geduld oefenen, maar is er nu ook weer bij. “Jean-Luc oogt steeds sterker”, bevestigt Thorup. “Ik garandeerde hem dat hij er niet naast valt omwille van het systeem. Het was vooral zaak dat hij weer topfit is.”

WAASLAND-BEVEREN: Lulic op huurbasis naar Slaven Belupo

De Kroatische middenvelder Karlo Lulic verlaat de Waaslanders en trekt op huurbasis naar NK Slaven Belupo. De Kroatische eersteklasser bedong ook een aankoopoptie. De 23-jarige middenvelder kwam in juli 2018 naar de Freethiel, maar kon zich nooit doorzetten. Zijn eerste basisplaats kwam er pas in december, tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Club Brugge.

KRC GENK. Nastic verlaat de landskampioen

Genk en Bojan Nastic hebben in onderling overleg hun overeenkomst, die nog liep tot volgend jaar, ontbonden. De 25-jarige linksachter kwam in de zomer van 2016 over van Vojvodina. Hij stond sindsdien 54 keer op het veld voor Genk en werd zelfs Bosnisch international. Maar zich echt doorzetten kon hij niet. Begin dit jaar werd hij uitgeleend aan KV Oostende. Daar kwam hij twaalf keer in actie, maar een definitieve aankoop zat er niet in. Hij keerde terug naar Genk, waar hij tot nu toe de voorbereiding meemaakte. Hij is nu een vrije speler.