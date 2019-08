Liverpool trekt naar Europese Supercup met keeper die vorig jaar nog reserve was… in derde klasse

Het leest als een sprookje, al zal Jürgen Klopp daar waarschijnlijk anders over denken. Liverpool werkt vanavond de Europese Supercup af tegen Chelsea met een keeper die vorig jaar nog reserve was in derde klasse bij AFC Rochdale.

Andy Lonergan (35) neemt hoogstwaarschijnlijk plaats op de bank bij The Reds, waar men momenteel met een serieus keepersprobleem kampt. Na het vertrek van Mignolet naar Club Brugge haalde Liverpool de transfervrije Adrian (32) bij West Ham United en die moest afgelopen weekend al meteen aan de bak nadat Alisson Becker zich geblesseerd had aan de kuit. Aangezien jonkie Kelleher (20) – eerder al doorgeschoven uit de jeugd – ook twijfelachtig is, gaf Liverpool een contract voor enkele weken aan de transfervrije Lonergan, die nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau speelde – laat staan een Europese finale. Hij toerde wel al mee met Liverpool door de Verenigde Staten tijdens de voorbereiding.

“Andy is een geweldige kerel en hij heeft ons al hard geholpen tijdens de voorbereiding”, aldus Klopp. “Ik denk dat hij woensdagavond op de bank zit.” Lonergan speelde in zijn carrière nooit hoger dan de Championship, waar hij in totaal wel meer dan 300 wedstrijden afwerkte. Maar ook voor Adrian kan het een speciale avond worden. Al bij zijn eerste basisplaats pakt hij mogelijk een prijs met Liverpool. Ter vergelijking: Mignolet pakte bij Liverpool één prijs… in zes seizoenen. Als bankzitter won hij vorig seizoen de Champions League.

Vanavond om 21 uur Live op Q2