Geëmotioneerde Simon Deli draagt doelpunt op aan overleden Ivoriaanse zanger: “God heeft mijn tranen willen drogen”

Simon Deli gaat Kiev nooit vergeten. De 27-jarige verdediger scoorde er zijn eerste goal voor Club, zijn eerste goal in Europa, en vierde zijn doelpunt door een hulde te brengen aan een overleden vriend. “Ik heb maandag veel gehuild. God heeft me een goal gegeven om mijn tranen te laten drogen”, reageerde de geëmotioneerde Ivoriaan.

“Eerlijk gezegd vind ik van mezelf dat ik weinig scoor”, had Simon Deli vorig weekend nog in onze krant gezegd. “Maar ik ben er zeker van dat God me laat scoren als Hij het moment gekomen acht.”

Het moment kon niet beter vallen voor Club, en voor Simon Deli. In de slotfase van de eerste helft kopte hij imperiaal een corner van Ruud Vormer tegen de touwen. “Het was een heel belangrijke goal, die ons in een goede positie zette”, reageerde Deli. “Ik wil niet scoren om te scoren. Ik wil scoren als het belangrijk is en dat was vandaag het geval. Ik wil God danken voor de goal en de kwalificatie.”

De geëmotioneerde Ivoriaan was nog niet uitgepraat en verhief zijn stem. “Ik wílde die goal. Ik had ze gevraagd aan God. Ik kop hem erin omdat ik de goal van Hem gekregen heb. Ik wilde hommage brengen aan een van mijn vrienden, die zondag is gestorven. Het is DJ Arafat (ook bekend als Daishi, nvdr.). Hij is een bekende Ivoriaanse artiest die zondag stierf in een motorongeval in Abidjan. Maandag heb ik veel gehuild. Ik denk dat God mijn tranen wilde drogen door dit doelpunt en deze kwalificatie.”

Bressen gedicht

Na zijn doelpunt bracht Simon Deli zijn hommage door zijn shirt te laten zien. “Ons begin was niet goed. Ik denk dat de tegenstander ons goed bestudeerd heeft en onze zwaktes probeerde uit te buiten. Dat is aanvankelijk gelukt, daarna hebben we de bressen in de defensie kunnen dichten. We zaten in de problemen, maar hebben kunnen reageren. Dat is de kracht van de grote ploegen.”