Tervuren / Leuven -

Het doek is gevallen over een opmerkelijke strafzaak rond alternatieve heling die misliep voor een vrouw uit Tervuren. De beklaagde is over de hele lijn vrijgesproken. “Gerechtigheid is geschied. Ik heb niets verkeerds gedaan”, reageert de Chinese geneesvrouw Q.Y.