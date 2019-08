Monsterboete voor L’Oréal omdat het haarmiddel stal van Amerikaans bedrijf

L’Oréal moet maar liefst 81 miljoen euro betalen aan start-up Olaplex. De Franse cosmeticagigant heeft volgens een rechtbank in de Verenigde Staten handelsgeheimen gestolen en patentbreuk gepleegd.

Het Amerikaanse bedrijfje Olaplex kwam in 2015 op de proppen met een middel dat het haar moet beschermen tijdens het bleken. L’Oréal toonde interesse en wilde Olaplex graag overnemen maar de gesprekken daarover liepen spaak. Toen de Franse cosmeticareus later met een soortgelijk middel op de proppen kwam, ging Olaplex in de tegenaanval: het Amerikaanse bedrijf beschuldigde L’Oréal van diefstal en trok naar de rechtbank.

De jury volgde Olaplex in die beschuldiging en oordeelde dat L’Oréal zich schuldig had gemaakt aan het stelen van handelsgeheimen, patentbreuk en het schenden van de geheimhoudingsplicht. In totaal moet L’Oréal een schadevergoeding betalen van 91,3 miljoen dollar, omgerekend zo’n 81,7 miljoen euro. In de praktijk zal dat neerkomen op een bedrag van 33,4 miljoen euro.

Het Franse cosmeticabedrijf liet al weten in beroep te gaan tegen de beslissing.