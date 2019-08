Crombez: “SP.A gaat niet als overbodige partij in federale regering zitten”

SP.A-voorzitter John Crombez reageerde gisteravond voor het eerst persoonlijk op de stroomversnelling in de Vlaamse formatie. Volgens hem heeft die wel degelijk invloed op de federale regeringsvorming.

Crombez zei gisteravond in Terzake dat zijn partij enkel zal deelnemen aan een federale regering als ze echt nodig is. “We zijn beschikbaar voor gesprekken, maar als we niet nodig zijn om een regering te vormen dan gaan we er niet gewoon gaan bijschilderen omdat het er cosmetisch beter zou uitzien”, aldus Crombez.

Vlaamse regering

De reactie van PS-voorzitter Di Rupo op de keuze van de Vlaamse coalitiepartners vindt Crombez logsich. Di Rupo liet weten dat hij de Zweedse regering op federaal niveau niet zal aanvullen met de PS. “Om aan de PS nu te vragen om de vier partijen uit de vorige Zweedse regering te ‘’depanneren”, dat zal niet gebeuren. Dat is de politieke logica zelf”, vindt Crombez.