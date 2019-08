Romelu Lukaku over zijn eerste dagen bij Inter: “Hier is het echt hard werken”

Romelu Lukaku streek vorige week neer bij Inter Milaan. Een groot contrast met Manchester, zo laat de Rode Duivel in een kort interview op OTRO weten. “Hier is het echt moeilijk.”

Na een eerder tegenvallende periode en een zuur afscheid bij Manchester United stoomt Romelu Lukaku zich met Inter klaar voor de nieuwe competitie. Dat betekent: de pees erop, en dat is eraan te zien. “Hoe met de training is? Hard. Alles is anders. In Engeland is trainen veel werken, maar hier is het echt hard werken.”

De ambitie van de aanvaller is duidelijk: prijzen winnen. “De stad is mooi, maar ik ben niet gekomen om hier te wonen maar om de club helpen iets te winnen.”

Tot slot: over de stad het eten lijkt de aanvaller niet helemaal te bevallen. “Italiaans eten? Salade...”