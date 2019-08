Tiener die online dreigementen uitte bezat 25 vuurwapens

Een geradicaliseerde tiener uit VS-staat Ohio, die op het internet had opgeroepen om politieagenten te vermoorden en abortuscentra aan te vallen, is bij hem thuis opgepakt. Hij bleek in het bezit van 25 vuurwapens en ongeveer 10.000 kogels. Dat meldt de FBI.

Op internetforum iFunny, waar hij 4.400 volgers had, had de achttienjarige onder het pseudoniem ‘ArmyOfChrist’ berichten gepost waarin hij massamoorden goedpraatte. Hij riep op om abortuscentra te viseren en “in het wilde weg te schieten op alle federale agenten”, volgens een klacht van de FBI van maandag.

Een grapje

Bij een huiszoeking bij de tiener thuis in Boardman, in het oosten van Ohio, vond de politie vijftien aanvalswapens en tien halfautomatische pistolen. Ook lagen er munitie en camouflagekledij. De verdachte bekende dat hij online dreigementen had geuit maar zei dat het “maar een grapje” was.

Bij een vermoedelijke extreemrechtse terreuraanslag in de VS op 3 augustus in El Paso, Texas, vielen er 22 doden. Bij een andere schietpartij in Dayton, ook Ohio, kwamen diezelfde dag 9 personen om het leven.