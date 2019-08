Club Brugge versterkt zich met Uruguayaanse kapitein van Spaanse tweedeklasser Malaga

Federico (Fede) Ricca is de nieuwe linksachter van Club Brugge. De 24-jarige Uruguyaan komt over van het Spaanse Málaga waar hij de kapiteinsband droeg. Hij gaat dit seizoen de concurrentie aan met de Oekraïner Eduard Sobol.

Ricca was al op 29 juli naar Brugge afgereisd om er de medische testen af te leggen. De entourage van de speler maakte zich sterk dat Club hem gratis van Málaga kon overnemen omdat er een clausule in zijn contract zou staan dat hij bij het ingaan van zijn laatste contractjaar gratis kon vertrekken.

De clausule was echter niet heel duidelijk opgesteld en Club besloot geen risico te nemen. Het onderhandelde een transferbedrag met Málaga, maar de gesprekken sleepten nog meer dan twee weken aan. De Qatarese sjeik van Málaga zit na de degradatie van het team in slechte papieren en wilde nog zoveel mogelijk geld recupereren. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een akkoord over een transferbedrag tussen de 2 en de 3 miljoen euro.

Fede Ricca speelde drie jaar voor Málaga in de Primera División. Daarvoor kwam hij uit voor Danubio in zijn thuisland. Hij heeft één interland als A-international van Uruguay achter zijn naam.