Pompiers Noord-Limburg staan loon af aan families overleden brandweermannen

Beringen - De brandweermannen van de kazerne van Heusden-Zolder in Limburg nemen zaterdag afscheid van hun twee collega’s Chris Medo (42) en Benni Smulders (37), die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een zware brand in Beringen. Omliggende korpsen nemen de wachtdiensten over en doneren hun loon aan de nabestaanden.

“Die wachtdiensten overnemen, dat is het minste wat we kunnen doen voor onze collega’s”, zegt commandant Jan Jorissen van de brandweerzone Noord-Limburg aan Het Laatste Nieuws. “Op die manier geven wij hen de kans om de dienst voor Chris en Benni bij te wonen. Onze manschappen zullen ook de inkomsten van die wachtdiensten en eventuele interventies afstaan aan de getroffen families, dat is een mooi gebaar.”

Ook wordt op zondag een stille wake gehouden in Beringen. Het initiatief daarvoor werd genomen door Christine Dilien uit Paal. “Dit is het enige wat we nog kunnen doen”, vertelt ze. “Brandweermannen, zeg maar onze helden, staan altijd klaar om ons te helpen. Toen ik vanmorgen het idee van een stille wake bedacht, kreeg ik meteen veel positieve respons. Het bewijs dat de hele gemeenschap in rouw is. Ik denk dat Beringen en Heusden-Zolder nog lang nodig hebben om dit verlies te verwerken.”

De stille wake vindt plaats op zondag 18 augustus om 14.00 uur in Beringen.

