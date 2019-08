Van Achter (N-VA): “Het is duidelijk: België is onbestuurbaar geworden”

“Voor mij is het duidelijk: België is onbestuurbaar geworden.” Drie maanden bijna volledige radiostilte op het vlak van de federale regeringsvorming sterken N-VA-ondervoorzitter en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter in die overtuiging. “Volgens ons zijn hervormingen en het confederalisme nodig”, zei ze woensdag in La Première (RTBF).

Van Achter roept de PS, de grootste Franstalige partij in de Kamer, op om met haar partij rond de tafel te gaan zitten. “Tachtig dagen na de verkiezingen heeft er één vergadering plaatsgevonden. De PS wil niet met ons praten. Het is voor ons een evidentie dat de grootste partijen van elk gewest met elkaar moeten praten. Ik zeg niet dat dat zoden aan de dijk zal zetten, maar er moet op zijn minst gesproken worden.”

Volgens Van Achter is het confederalisme van de N-VA een “oplossing” voor de onbestuurbaarheid van België. Een gesprek met de PS moet op zijn minst duidelijk maken wat het antwoord van de partij op de bestaande “impasse” is. Ook de andere Franstalige partijen laten volgens haar niet in hun kaarten kijken. “Is hun antwoord doorgaan met een federale regering zonder meerderheid in een van de twee landsdelen? Ik weet het gewoon niet. Daarom moeten we aan tafel gaan zitten.”