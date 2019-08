Vijftien tot 40 maanden cel voor bende die meer dan 20 Tiguans stal

Antwerpen - Zes mannen die betrokken waren bij de diefstal van een hele reeks Volkswagen Tiguans, zijn woensdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 maanden tot 40 maanden. De bende stal in totaal meer dan 20 wagens, die ze via Antwerpen naar Tunesië en Algerije verscheepte. Volgens de verdediging beschikte het parket slechts over zeer weinig bewijzen om zijn beschuldigingen hard te maken, maar in de ogen van de Brusselse correctionele rechtbank waren die bewijzen meer dan voldoende.

Eind 2017 en begin 2018 werd de Brusselse regio geteisterd door een hele reeks diefstallen van Volkswagen Tiguans. Het ging maandelijks om verschillende voertuigen, die telkens op de openbare weg werden gestolen, zonder dat er ooit sprake was van braakschade. Controle van de gps-gegevens wees uit dat minstens een aantal van die wagens via de A12 naar Antwerpen waren gebracht. Al snel rees het vermoeden dat die diefstallen het werk waren van één en dezelfde bende.

Huurwagens

Dat vermoeden werd bevestigd toen bleek dat in de buurt van de diefstallen vaak dezelfde huurwagens opdoken. Die huurwagens bleken telkens gehuurd door dezelfde personen, de broers B. Verder onderzoek wees uit dat ook hun gsm-nummers opdoken in de buurten waar de Tiguans gestolen waren.

In november 2018 werden de twee broers dan op heterdaad betrapt toen ze probeerden de autodocumenten van een Tiguan te stelen. Bij huiszoekingen in hun woningen en in de garage die door één van hen gehuurd werd, trof de politie onder meer sleutels aan waarmee auto’s van het merk Volkswagen konden geopend worden.

Woensdag werden beide broers veroordeeld tot gevangenisstraffen van 37 en 40 maanden, terwijl vier andere bendeleden celstraffen van 15 maanden en 2 jaar kregen. Twee van hen waren in een Italiaanse haven opgepakt met een gestolen Tiguan.