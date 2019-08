Nigeriaan veroordeeld tot 36 maanden cel voor cocaïnesmokkel

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag een Nigeriaanse man veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan 12 maanden met uitstel. De man had geprobeerd 730 gram cocaïne naar Mallorca te smokkelen toen hij werd opgepakt. Zijn advocaat vroeg om enige mildheid omdat de man de politie behoorlijk wat informatie zou gegeven hebben over zijn opdrachtgevers.

De Nigeriaanse man werd opgepakt op 13 april toen hij op de luchthaven Brussels Airport het vliegtuig naar Palma de Mallorca wou nemen. Eerst ontkende hij dat hij drugs bij had maar uit een urinestaal bleek dat hij cocaïne had ingeslikt. Een CT-scan wees nadien uit dat er zich inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid boletas in zijn lichaam bevonden. Het bleek uiteindelijk om 733 gram te gaan, van een hoge zuiverheidsgraad.

Mallorca

Geconfronteerd met die gegevens bekende de Nigeriaanse man dat hij in Spanje, waar hij verbleef, gecontacteerd was door mensen uit Amsterdam die hem gevraagd hadden drugs te smokkelen. Hij zou al reizen gemaakt hebben naar Portugal en Nigeria en zou voor het transport naar Mallorca 1.200 euro krijgen.

Het parket eiste een gevangenisstraf van 36 maanden voor de man, maar diens advocaat pleitte voor enige mildheid omdat de Nigeriaan heel wat bruikbare informatie zou gegeven hebben over zijn opdrachtgevers. De rechtbank hield het uiteindelijk op een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden met uitstel.