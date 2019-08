3.000 Antwerp-supporters naar Pilsen, maarin stadion is maar plaats voor … 600

Ze hebben er zo naar gesmacht. Niet de eerste Europese match in 25 jaar, maar wel de eerste Europese verplaatsing in die periode is hét hoogtepunt voor Antwerp en zijn fans in het bijzonder. Er zouden zo’n drieduizend supporters naar Tsjechië afreizen, terwijl er in het stadion maar plaats is voor ... 600 man. Maar toegangsticket of niet, niemand met een rood-wit hart wil deze trip missen.