Bestuurder over de kop na klap tegen geparkeerde auto

Sint-Niklaas - In de Nieuwkerkenstraat in Nieuwkerken-Waas is dinsdagnacht een jonge bestuurder met zijn auto over de kop gegaan. Dat gebeurde nadat hij komende vanuit het centrum van het dorp achteraan was ingereden op een geparkeerde wagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van jeugdhuis ‘t Verschil. “We lagen net in ons bed toen we plots een luide knal en een enorm geraas hoorden”, getuigden enkele buren.

“Het lawaai hield zeker vijf seconden aan. We dachten dat er een vliegtuig was neerstort, maar toen we buiten keken zagen we die auto op zijn dak liggen. De bestuurder kwam er net uit gekropen.” De auto was bijna zeventig meter verder van de plaats van de aanrijding tot stilstand gekomen.

Foto: bfs

De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond en weigerde om mee te gaan naar het ziekenhuis. Zowel zijn wagen als de aangereden auto werden zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om alle brokstukken op te ruimen. De politie nam een ademtest af van de bestuurder.