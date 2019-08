Dak van Nederlandse voetbalstadion stortte in “omdat het niet berekend was op zonnepanelen”

Het Nederlandse voetbalstadion van Alkmaar was niet berekend op het gewicht van zonnepanelen. Dat blijkt uit een promotiefilmpje dat de krant ‘De Telegraaf’ in handen kreeg. Een deel van het dak kwam afgelopen weekend naar beneden. Er vielen geen gewonden.

De commercieel directeur van Sunprojects, het bedrijf dat de plaatsing van de panelen realiseerde, gaf aan dat er ‘een aantal uitdagingen’ waren. “Waaronder de constructie, die was uiteraard niet berekend op zonnepanelen”, zegt Anna Lambrechts. “Maar samen met onze leveranciers hebben we hiervoor een oplossing bedacht en zijn de zonnepanelen alsnog op het dak geplaatst.”

Wat die oplossing was, is voorlopig niet duidelijk. Sunprojects was niet meer bereikbaar voor commentaar en wil vooral het onderzoek afwachten.

De commerciële videoreportage, gemaakt in het AFAS Stadion van voetbalploeg AZ, was jarenlang op verschillende kanalen op internet te zien, maar is na het instorten van het dak niet meer online te zien.