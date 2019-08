Borussia Mönchengladbach strikt ex-Lierse SK-speler Ramy Bensebaini

Borussia Mönchengladbach heeft zijn selectie versterkt met de Algerijnse international Ramy Bensebaini. De 24-jarige linkerflankverdediger zette woensdag zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen.

Bensebaini komt over van het Franse Stade Rennes en zou zo’n acht miljoen euro kosten. In het seizoen 2014/2015 kwam de Algerijnse linksback op huurbasis uit voor het inmiddels failliet gegane Lierse SK. In het Herman Vanderpoortenstadion kwam Bensebaini tot 29 wedstrijden waarin hij degradatie voor de club niet kon afwenden.

Via Paradou AC en Montpellier HSC (huurbasis) trok de Algerijn in de zomer van 2016 met een permanente transfer naar Stade Rennes. Bij de Franse eersteklasser kwam de linksback tot 98 wedstrijden. Afgelopen seizoen pakte hij met zijn club de Coupe de France, het Franse bekertoernooi. Met Stade Rennes reikte Bensebaini afgelopen seizoen eveneens tot de achtste finale, waarin Arsenal over twee wedstrijden te sterk was (4-3).

De Algerijn telt 25 caps achter zijn naam (twee doelpunten) en won in juli met zijn land de Afrika Cup. Hij speelde er, op een groepsmatch na, alle wedstrijden. Bij Borussia Mönchengladbach moet Bensebaini de concurrentiestrijd aangaan met de Scandinaviërs Oscar Wendt en Andreas Poulsen.