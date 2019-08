Geen treinen tussen Mechelen en Antwerpen door seinstoring

De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om via Gent of Leuven te reizen. Er zal ook zo snel mogelijk een busdienst ingelegd worden.

Door een storing aan de seinen van Infrabel ter hoogte van Mechelen-Nekkerspoel rijden er momenteel geen treinen tussen Mechelen en Antwerpen.



We raden aan te reizen via Gent of Leuven.



We leggen ook zo snel mogelijk en busdienst in.#NMBS pic.twitter.com/s14afb8gbz