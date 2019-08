Man die initiaal in bil van ex-vriendin kerfde: “Kan ook zelfverminking zijn”

Halle - De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag een 32-jarige man uit Halle veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De dertiger, T.A., had meermaals zijn ex-vriendin mishandeld en had zelfs zijn initiaal in haar bil gekerfd.

Het eerste incident tussen beiden vond in juni 2018 plaats toen de 32-jarige man de voordeur van zijn ex-vriendin vernielde en haar deurbel uit de muur trok. Een tweetal maanden later, op 28 augustus 2018, was zijn ex-vriendin zelf het slachtoffer van zijn geweld. Bij een ruzie in haar woning diende T.A. haar verschillende vuistslagen toe, greep haar bij de keel en dreigde ermee “haar iets aan te doen.”

Gebroken glas

De dertiger werd opgepakt maar onder voorwaarden vrijgelaten. Eén van die voorwaarden was dat hij zijn ex met rust zou laten maar op 1 december bracht T.A. de dag door met zijn ex-vriendin. Dat liep slecht af want ‘s avonds kwam het opnieuw tot een ruzie tussen beiden. Ditmaal gebruikte T.A. ook een gebroken glas om zijn slachtoffer te lijf te gaan en haar vier diepe snijwonden toe te brengen. Eén van die wonden bevond zich op haar bil, waar hij de initiaal van zijn voornaam had gekerfd.

T.A. beweerde zich niets van die avond te herinneren en volgens zijn advocaat staat het niet vast dat hij de snijwonden heeft toegebracht. “Het valt niet uit te sluiten dat het hier om zelfverminking gaat”, klonk het.

Dat verhaal vond echter geen genade in de ogen van de rechtbank.