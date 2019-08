Voormalig thaibokser die eigen zus sloeg: “Ik wou haar enkel opvoeden”

Opwijk - Een voormalig professioneel thaibokser uit Opwijk is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man, B.A., had begin juni zijn gevechtskunsten toegepast op zijn eigen, minderjarige zus. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, onder meer omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was. Hij liep al drie eerdere veroordelingen op, onder meer voor geweldfeiten.

Het was het CLB dat op 6 juni parket en politie verwittigde toen de minderjarige zus van B.A. op school verscheen met blauwe plekken. Na enig aandringen gaf het meisje toe dat ze door haar broer was mishandeld. Die was kwaad geworden omdat ze op de bus met een jongen had zitten praten.

Voetveeg

Volgens het slachtoffer en haar oudere zus, die getuige was van de feiten, had B.A. haar thuis bij het haar gegrepen en met de vuist in het gezicht geslagen. Nadien voerde hij een voetveeg uit zodat ze op de grond viel en diende hij haar nog verschillende stampen en trappen toe. Het meisje verloor kort het bewustzijn en hield aan de slagen een geperforeerd trommelvlies over.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, onder meer omdat B.A. begin juni nog onder elektronisch toezicht stond na een eerdere veroordeling voor opzettelijke slagen en verwondingen en afpersing. Dat was al zijn derde veroordeling, nadat hij ook al celstraffen had opgelopen voor onder meer diefstallen met geweld.

B.A. vond zelf dat hij weinig had misdaan.

“Ik wou mijn zus enkel één tik gegeven omdat ik haar wou opvoeden”, verklaarde de man. “Het was ramadan en ze moest bij mijn vader in het ziekenhuis zitten, niet met een jongen op de bus, en ze moest er ook niet over liegen.”

Zijn uitleg kon bij de rechtbank op weinig begrip rekenen.