Wie was de vrouw die jonge meisjes aanleverde voor de ‘drie noodzakelijke orgasmes per dag’ van miljardair Epstein

Nu de Amerikaanse miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel, zijn alle ogen gericht op Ghislaine Maxwell. De Britse vrouw begon ooit als zijn liefje, maar werd later zijn ‘madam’, en zou de jonge meisjes hebben aangeleverd voor zijn ‘drie noodzakelijke orgasmes per dag’. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid in Epsteins prostitutienetwerk, maar slaagde er tot nu fijntjes in om buiten schot te blijven.