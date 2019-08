Ex-Playboymodel sterft na fout gelopen detoxkuur

Janna Rasskazova was een populaire DJ in Rusland Foto: VK.com

Janna Rasskazova, een voormalig Oekraïens Playboymodel, is overleden na een fout gelopen detoxkuur. De politie onderzoekt de zaak.

Het 29-jarige ex-model en DJ zakte afgelopen weekend in elkaar in het bijzijn van enkele vrienden in haar huis in de Russische hoofdstad Moskou. “Janna volgde een detoxkuur”, zegt Alexander, een vriend van het model. “Ik denk dat die arts niet wist dat ze nog andere medicatie slikte.”

De politie onderzoekt de zaak en volgens anonieme bronnen belde Rasskazova de dokter na een resem wilde feestjes. De arts van de privékliniek kwam langs, legde de DJ aan een infuus en ging opnieuw weg. Hij vroeg Janna’s vrienden om haar echt niet alleen te laten. Rasskazova viel in een diepe slaap en werd later gewekt door haar vriend Alexander. “Ze stond op en ging naar de keuken”, zegt hij aan de krant Moskovsky Komsomolets. “Maar het leek alsof ze aan het stikken was. Ze viel bewusteloos neer.”

Haar vrienden belden onmiddellijk de hulpdiensten maar alle hulp kwam te laat. Volgens de eerste bevindingen zou het ex-model overleden zijn aan een cocktail van ‘onverenigbare medicijnen’.