AZG roept op om geredde mensen te laten ontschepen op een veilige plaats

Na vier dagen van reddingsoperaties dobbert de Ocean Viking van SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen met 356 geredde migranten op de Middellandse Zee rond. Beide ngo’s hebben de Maltese en Italiaanse maritieme autoriteiten nu formeel verzocht om coördinatie en steun bij het vinden van een veilige haven.

“Gezien het gebrek aan reactie van de Libische autoriteiten, zijn de Maltese en de Italiaanse de dichtstbijzijnde coördinatiecentra”, klinkt het.

“Een overweldigende meerderheid van de geredde mensen meldt dat ze willekeurig gevangen zijn gezet, of afpersing hebben meegemaakt, of gedwongen zijn geweest om onder onderdrukkende omstandigheden te werken, of tijdens hun tocht zijn gefolterd. Van de 103 kinderen onder 18 jaar die aan boord zijn van de Ocean Viking, zijn er slechts 11 begeleid door een ouder of een voogd.”

Noorden

De Libische autoriteiten zijn er volgens AZG niet in geslaagd een alternatieve plaats te vinden om geredde mensen van boord te laten. In Libië zelf, zoals het Libische Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) voorstelde, is volgens AZG uit den boze: “Dat is in strijd is met het internationale recht. We zullen onder geen enkele omstandigheid overlevenden naar Libië terugsturen.”

Door het ontbreken van een aangewezen veilige haven zet de Ocean Viking koers naar het noorden.

Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée verwachten van de Europese autoriteiten “dat ze het internationale recht volgen en onmiddellijk een veilige plaats toewijzen voor de ontscheping van iedereen aan boord de Ocean Viking”.

Dinsdag nog drong het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties er bij de regeringen van Europese landen op aan 507 migranten die onlangs op de Middellandse Zee door ngo-schepen gered werden, “meteen” aan land te laten gaan.