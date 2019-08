Dodelijke val van vijftiger van rotsen in Dinant “was waarschijnlijk ongeval”

Het parket gaat ervan uit dat de dodelijke val dinsdag van een man aan de ‘Rochers de Freyr’, een klimrots nabij Dinant, een ongeval was. Dat zegt het parket van Namen woensdag.

Het slachtoffer, een man geboren in 1960 afkomstig uit Verviers, was aan het wandelen toen hij de dodelijke val maakte. “Zelfdoding is uitgesloten. Alle elementen wijzen op een accidentele val, maar de laatste onderzoeksdaden zijn nog aan de gang. De man maakte een val van 40 à 50 meter”, aldus het parket.

De hulpdiensten kwamen dinsdag meteen ter plaatse, maar konden niets meer voor de man doen.