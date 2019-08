Twaalf maanden bijkomende celstraf voor tientallen diefstallen uit rusthuizen

Veurne - Een 40-jarige man uit Charleroi is door de Veurnse strafrechter veroordeeld tot een bijkomende effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden voor 38 inbraken en diefstallen uit rusthuizen. Het openbaar ministerie had 37 maanden cel gevorderd, maar de rechter hield rekening met eerdere veroordelingen voor feiten uit dezelfde periode.

De bal ging aan het rollen toen Anthony C. op 24 juli 2016 zijn slag sloeg in een rusthuis in Veurne. Met de bankkaart van het slachtoffer werd ruim 6.000 euro afgehaald en nog eens 10.000 euro werd overgeschreven naar de rekening van Imed A. (38). Die Marokkaanse beklaagde ontkent echter zijn betrokkenheid bij de feiten. “Het spijt me dat ik het geld heb gebruikt om op reis te gaan, maar met diefstallen en C. heb ik niets te maken. Ik ken hem zelfs niet”, zei A. op de zitting.

Routinecontrole

Dankzij verder onderzoek kon de rusthuisdief gelinkt worden aan 38 gelijkaardige diefstallen van 2012 tot 2018. Het gaat onder andere over diefstallen in Aalst, Leuven, Westerlo en Blankenberge. Uiteindelijk werd Anthony C. op 30 september 2018 bij een routinecontrole opgepakt door de lokale politie van Brussel. De verdachte probeerde nog te ontkomen door uit een raam te springen, maar brak daarbij zijn enkel.

Na zijn aanhouding bleek dat de man uit Charleroi bij verstek al veroordelingen van in totaal ruim zeven jaar cel had opgelopen. Tegen die vonnissen tekende hij toen verzet aan, maar een groot deel van die straffen werd al bevestigd. In het licht van die veroordelingen vroeg de verdediging een milde straf, omdat de feiten uit dezelfde periode dateren. “Mijn cliënt heeft volledig open kaart gespeeld en wil zijn oprechte excuses aanbieden aan de slachtoffers”, aldus meester Julien Wydoodt.

Bijkomende straf

De rechter volgde de redenering van de verdediging en hield rekening met de veroordelingen voor feiten uit dezelfde periode. C. kreeg wel een bijkomende celstraf van twaalf maanden opgelegd. Zijn kompaan werd tot veertien maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

Een 96-jarige vrouw uit Middelkerke kwam op de inleidingszitting zelf naar de rechtbank om zich burgerlijke partij te stellen. Voor de gestolen juwelen en voor de morele schade kreeg het slachtoffer 1.750 euro toegewezen. In totaal zullen de beklaagden meer dan 29.000 euro schadevergoeding moeten betalen.