Droogte - recreatie- en captatieverbod op Antwerpse kanalen wegens blauwalgen nog uitgebreid

Antwerpen - In de provincie Antwerpen wordt het recreatie- en captatieverbod op het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten nog uitgebreid, nadat er nog meer concentraties blauwalgen zijn aangetroffen. Dat heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams beslist. Blauwalgen zijn schadelijk voor zowel mens als dier. Ze ontwikkelen zich vooral op weinig stromend water in periodes van warmte en droogte.

Eerder was er op het kanaal Bocholt-Herentals al een recreatie- en captatieverbod op het traject Bocholt-Dessel. Dat wordt nu verlengd tot sluis 6 in Mol. Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten was er een verbod tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10). Dat wordt nu aangevuld met een stuk tussen Dessel (kanaalkruising) en Rijkevorsel (sluis 1).

Het captatieverbod geldt voor zowel het besproeien van landbouwgewassen als het leveren van drinkwater aan vee. Het recreatieverbod is bedoeld voor zachte recreatie zoals kajakken, vissen of waterski. Zwemmen is sowieso verboden in de kanalen, pleziervaart mag wel nog steeds.