Buffalo’s in koor: “tegen Larnaca tonen dat we ook achterin gegroeid zijn”

Geen hitte, geen vertragende vliegreis, geen geblesseerden, geen verrassingseffect meer: na de 1-1 in Cyprus heeft AA Gent alles mee om donderdagavond AEK Larnaca uit te schakelen in de derde voorronde van de Europa League. De Buffalo’s willen het, kunnen het en moeten het eigenlijk ook.

De sfeer was ietwat hallucinant, deze middag op het Gents oefencentrum in Oostakker. De club had dinsdag al een persconferentie gegeven voor de geschreven media – donderdag zijn er op de feestdag geen kranten – maar werd door de UEFA verplicht om daags voor het treffen met AEK Larnaca opnieuw een momentje voor de media te organiseren. Gevolg: een trainer die geen enkele vraag voorgelegd kreeg. Waarom ook? Jess Thorup sprak dinsdag al in ’t lang en in ’t breed over AEK Larnaca, over hoe goed de uitgangspositie van AA Gent wel niet was, over hoe belangrijk verdedigende stabiliteit is nadat de Buffalo’s al in elk van haar zes officiële matchen dit seizoen minstens één goal slikte, over hoe de weifelende Nana Asare toch opnieuw zal starten en over hoe voorin een koppel Yaremchuk – Depoitre in de maak is. Veel meer had de Deen dan ook niet meer te zeggen.

Zes keer Barcelona, nu Larnaca

Dan was Mikael Lustig veel meer een onbeschreven blad. De Zweedse nieuwkomer van de Buffalo’s schoof deze middag aan en deelde zijn kijk op de zaken. “Eén goal kan alles bepalen”, vertelde de rechtsachter. “In Europa spelen is altijd anders dan in competitieverband, maar we willen iedereen tonen dat we klaar zijn. Dit is een massive game.” Het klonk wat ongeloofwaardig, komende uit de mond van een 32-jarige international met 108 Europese matchen op het palmares. Lustig trof in zijn carrière onder meer zes keer FC Barcelona en twee keer Bayern München en Manchester City: zo’n thuismatch tegen Larnaca is toch niet bepaald het hoogtepunt uit zijn carrière? “Het is gewoon een kans om te tonen dat we elke week beter worden. Achterin waren we de afgelopen weken misschien wat te zacht, gaven we wat te veel weg. Tegen Larnaca moeten we tonen dat we wel de nul kunnen houden. Dat we solide kunnen zijn, ook achterin.”

Minuten voor Bronn?

Thorup kan daarvoor rekenen op een fitte kern, op een terugkerende Jean-Luc Dompé en – vooral – Dylan Bronn en een kern die naar eigen zeggen immens gefocust is op deze wedstrijd. “We raken ook steeds beter op elkaar ingespeeld”, aldus Lustig nog. “Met de ruit op het middenveld is het voor mij als flankverdediger ook een kwestie van momenten kiezen, van weten wanneer ik kan inschuiven en zien met wie ik automatismen kan opbouwen. Dat is een groeiproces, maar in eigen huis liep dat al vaak erg goed. Dat moeten we doorzetten.” Versta: zich kwalificeren tegen Larnaca is de wil, de bedoeling, de must. Aftrap morgen om 20.30 uur in de Ghelamco Arena.