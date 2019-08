Genua herdenkt brugdrama

De Italiaanse stad Genua heeft woensdag de slachtoffers herdacht van het instorten van een snelwegbrug een jaar geleden.

In een eredienst bracht de kardinaal en aartsbisschop van de havenstad, Angelo Bagnasco, de “apocalyps die ons de adem benam” in herinnering. De ceremonie vond plaats in een opslagruimte met uitzicht op de eerste, in aanbouw zijnde steunpilaar van de nieuwe brug die onder leiding van sterarchitect Renzo Piano verrijst.

Foto: EPA-EFE

Aanwezig waren familieleden van de slachtoffers en reddingswerkers van de politie, de brandweer en de burgerbescherming. Uit politieke hoek en te midden van een politieke crisis waren president Sergio Mattarella, premier Giuseppe Conte en zijn beide vicepremiers, Matteo Salvini en Luigi Di Maio present. Ook buiten hadden zich talrijke mensen verzameld.

Onderzoek

Om 11.36 uur was er een minuut stilte, doorbroken door de klokken van alle kerken in de stad en scheepshoorns in de haven. Op dat ogenblik stortte exact een jaar geleden een 180 meter lang stuk van de Morandi-snelwegbrug naar beneden, samen met tientallen voertuigen en hun inzittenden. Er kwamen 43 mensen om, van wie de namen bij de start van de dienst werden voorgelezen.

Foto: REUTERS

Nog steeds is niet duidelijk hoe het drama is kunnen gebeuren. Er loopt een onderzoek tegen meer dan zeventig personen en autowegexploitant Autostrade per l’Italia. Dat staat via het concern Atlantia onder controle van de familie Benetton. Na protest van naasten van de slachtoffers verliet een delegatie van het concern de herdenking.