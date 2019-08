Boris Johnson geschrokken door X-rays gevangenen: “Is dat een Kinder ei?”

Britse premier Boris Johnson bezocht de gevangenis van Leeds. Tijdens een rondleiding kon de premier vanop de eerste rij meemaken hoe de X-rays in de gevangenis werken. Dit leidde tot veel ongeloof bij Boris Johnson: “Is dat een Kinder Suprise ei?” De premier kon zijn ogen en oren niet geloven wanneer hem later ook werd meegedeeld dat gevangenen dit niet inslikken, maar op andere creatieve manieren in de gevangenis krijgen.

De premier beloofde eerder dat hij 100 miljoen Britse Pond ging vrijmaken voor de beveiliging van gevangenissen. Met dit geld wilt hij investeren in dure luchthaventechnologie zoals X-rays en metaaldetectoren. “Het binnensmokkelen van zaken als drugs en mobieltjes heeft effect op de veiligheid van zowel het personeel als de gevangenen zelf.”

De gevangenis van Leeds is een overbevolkte gevangenis waardoor de levenskwaliteit daalt. Met de nieuwe apparatuur hoopt de premier een groot verschil te maken in de veiligheid. “Ik wil niet dat gevangenissen fabrieken worden waar slechte mensen erger worden. We moeten er op toezien dat ze worden onderwezen. We moeten er op toezien dat er geen gangster- of drugscultuur ontstaat in het systeem.”