Montpellier huurt tweevoudig Argentijns international Rulli van Real Sociedad

De Argentijnse keeper Géronimo Rulli (27) komt dit seizoen uit voor Montpellier HSC. Het team uit de Ligue 1 neemt hem op huurbasis (met aankoopoptie) over van Real Sociedad, waar hij teamgenoot van Adnan Januzaj was.

Rulli speelde verdeeld over twee periodes in totaal vijf seizoenen bij Real Sociedad. Tussen 2014 en 2016 werd de Argentijn gehuurd van Maldonado, dat hem in de zomer van 2016 verkocht aan Manchester City. Een maand later keerde Rulli op huurbasis terug, ditmaal van Manchester City, om in januari 2017 de definitieve overstap naar Baskenland.

Het afgelopen seizoen duelleerde Rulli met Miguel Angel Moya voor een plaats onder de lat. Sinds dit kalenderjaar had de Argentijn de plaats tussen de palen heroverd. In het doel van Montpellier HSC vervangt de tweevoudige international Benjamin Lecomte, die naar AS Monaco verhuisde.

Montpellier HSC betaalt een huurvergoeding van anderhalf miljoen euro. De aankoopoptie bedraagt naar verluidt 10 miljoen euro.