Zes jaar geleden nog in amateurliga, nu laatste hindernis voor Club Brugge: dit moet u weten over LASK

Het is nu of nooit voor Club Brugge. Als eerste Belgische ploeg kan het zich plaatsen voor de poules van de Champions ­League via de kwalificatierondes. Omdat LASK Linz gisteren ook de terugmatch tegen Basel won (3-1), zijn de Oostenrijkers de laatste horde voor het kampioenenbal. Wat moet u weten over Linz?

“Niet dat LASK Linz moet onderschat worden. Alleen is die ploeg niet beter dan Dinamo Kiev, integendeel”, meent onze analist Gert Verheyen (lees meer). Club kan allesbehalve mopperen met Linz: de Oostenrijkse ­vicekampioen is een debutant in de voorrondes van de Champions League.

Van amateurliga naar tweede plaats in Bundesliga in enkele jaren

De Linzer Athletik Sport Klub is de trots van Linz, de derde grootste stad van Oostenrijk. LASK werd opgericht in 1908 en behaalde in 1965 de Oostenrijkse titel en beker, de enige grote trofeeën uit de geschiedenis van de club. In de laatste dertig jaar beleefden de fans van ‘die Schwarz-Weißen’ echter weinig plezier aan hun team. Het vertoefde even vaak in de tweede als in de eerste voetbalklasse en voor het seizoen 2012/13 liep het helemaal mis toen het geen licentie meer kreeg en degradeerde naar het amateurvoetbal. Maar in enkele jaren tijd promoveerde het opnieuw naar de Oostenrijkse Bundesliga, waar het meteen vierde werd. Vorig jaar deed het nog beter met een tweede plaats achter het ongenaakbare Red Bull Salzburg. Het slaagde er ook bijna in om zich voor het eerst voor de poules van de Europa League te kwalificeren, maar moest nipt de duimen leggen voor Besiktas (1-0-verlies heen, 2-1-winst terug).

Succescoach en topaanvaller verdwenen, nieuwe ronkende naam als trainer

Het succes van LASK had ook zijn schaduwkant. Coach en drijvende kracht Oliver Glasner werd in het tussenseizoen weggeplukt door VfL Wolsburg en die nam ook zijn Braziliaanse prijsschutter João Victor (vorig seizoen 20 goals en 12 assists in 34 matchen) mee naar Duitsland. Valérien Ismaël - vooral bekend als speler van onder meer Werder Bremen en Bayern München - nam op 1 juli over Glasner.

Foto: EPA-EFE

De ondertussen 43-jarige Fransman is voorlopig minder succesvol als coach dan als speler. Zijn eerste ervaring bij Nürnberg in 2014 werd een tegenvaller en daar volgde René Weiler hem al na vijf maanden op. Bij Wolfsburg, waar hij bij het tweede team begon, liep het beter. Ismaël werkte er goed met de vele talenten en werd zelfs even hoofdcoach ad interim bij de Wolven. Vorig jaar bleef hij welgeteld één match bij het Cypriotische Apollon Smyrnis omdat de voorzitter hem bedreigde en zich wilde moeien met de ploegopstelling. Ismaël was een poosje kandidaat nummer één bij Cercle Brugge, maar het werd uiteindelijk LASK.

Straffe start

En bij de Oostenrijkers loopt het voorlopig als een trein voor Ismaël. Net als Club Brugge begon LASK aan de vaderlandse competitie met een negen op negen. Het scoorde zes keer en kreeg geen enkel doelpunt tegen. En in de derde voorronde van de Champions League was er dan de spraakmakende kwalificatie tegen FC Basel (1-2 winst in de heenmatch en 3-1-winst in de terugmatch).

Een straffe stunt, want LASK doet het met een beperkt budget en een spelersgroep zonder grote namen. De totale marktwaarde van het Oostenrijkse team bedraagt volgens Transfermarkt.de 21,73 miljoen euro. Dat is amper een vijfde van de marktwaarde van Club Brugge (99,93 miljoen euro).

Peter Michorl Foto: EPA-EFE

Het team bestaat vooral uit veeleer nobele onbekende Oostenrijkers. Enkel de verdedigende veteraan Emanuel Pogatetz en de Australisch international James Holland zullen bij voetbalkenners een belletje doen rinkelen. Het speelt in een 3-4-3 waarbij het vooral uitkijken lijkt voor buitenspeler Thomas Goiginger - vorig seizoen goed voor 14 goals en 17 assists - en de stilstaande fases van de linkervoet van Peter Michorl. Die laatste tekende vorig seizoen voor 20 assists en heeft zijn teller voor dit seizoen ook al op vijf assists en één goal in zes matchen staan.

Niet in eigen stadion

LASK werkt zijn thuismatchen normaal gezien af in de Raiffeisen Arena, een stadionnetje met amper 6.009 zitjes, terwijl het met de stad Linz ondertussen probeert een nieuwe voetbaltempel te bouwen die tegen 2022 af moet zijn. Zijn Europese wedstrijden speelt LASK in het Linzer Stadion - vroeger bekend als de Linzer Gugl -,een stadion voor 21.000 toeschouwers met een atletiekpiste rond.