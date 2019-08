Ene exhibitionist is opgepakt in Zaventem en daar is de volgende al

Zaventem - De exhibitionist die het in Zaventem op stewardessen gemunt had, is maar pas opgepakt of er is al een opvolger. Een meisje zegt dat een onbekende man dinsdagavond zijn geslachtsdelen toonde in Zaventem. Dat gebeurde vlakbij het politiekantoor.

Bij het plaatselijke politiebureau werd een jonge vrouw lastig gevallen door een man die haar zijn geslachtsdelen liet zien. De blonde man, die in het zwart was gekleed, sprak haar aan en toonde zijn edele delen. “De lokale recherche is bezig met een onderzoek”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie. “Er was bij het incident geen sprake van geweld of aanrakingen.”

De vrouw dacht aanvankelijk geen klacht in te dienen maar op aanraden van een vriendin, een stewardess bij Ryanair, deed ze het toch.

Een dag eerder had de Zaventemse politie al een 32-jarige man uit Asse gearresteerd voor soortgelijke handelingen. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Het gaat om een 32-jarige vader van twee kinderen uit Asse. De man sloeg vooral toe in de buurt rond de luchthaven van Zaventem, waar hij al 14 jaar werkt. Hij bekende dat hij op weg van en naar zijn werk vrouwen lastigviel. Tijdens zijn verhoor verklaarde de Assenaar wel dat hij nooit één van zijn slachtoffers heeft aangeraakt.

De exhibitionist verklaarde ook dat hij niet handelde uit seksuele drang, maar het voor hem een uitlaatklep was om te ontsnappen aan de stress op het werk en thuis.