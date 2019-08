Langst dienende speler verlaat Chelsea zonder speelminuten na 7,5 jaar: Omeruo tekent bij Leganés

Kenneth Omeruo heeft Chelsea na 7,5 jaar dan toch achter zich gelaten. Het Spaanse Leganés betaalt vijf miljoen euro voor de Nigeriaanse verdediger. De voormalig jeugdspeler van Standard Luik werd sinds zijn komst in Londen op 8 januari 2012 maar liefst zeven keer verhuurd. Daarmee zat hij nog ver van het record van doelman Matej Delac (ex-Moeskroen) vandaan.

Vol goede moed kwam Omeruo in januari 2012 binnen vanuit Luik. “Ik kwam naar Chelsea om naam te maken en veel te spelen”, vertelde de Nigeriaanse voorstopper in gesprek met de Engelse tabbloidkrant The Sun. “Maar toen ik zag welke spelers ze haalden en hoeveel geld ze daaraan uitgaven, realiseerde ik me al snel dat dat misschien niet ging lukken. Ik had kunnen blijven voor de reservebank, maar ik ben een speler die wedstrijden wil spelen. Ik wil mijn geld echt verdienen.”

Spelen, dat deed Omeruo in die 7,5 jaar wel. Hoewel hij nooit het truitje van Chelsea zou aantrekken, maakte de verdediger naam bij ADO Den Haag, Middlesbrough, Kasimpasa, Alanyaspor en Leganés. In totaal stond Omeruo in 186 wedstrijden binnen de lijnen waarin hij vier keer wist te scoren. Bij de laatstgenoemde club maakte de 50-voudig Nigeriaans international dusdanig indruk dat de Spaanse eersteklasser de benodigde vijf miljoen euro voor hem op tafel wilde leggen.

Van de huidige kern van Chelsea had Omeruo het langstlopende dienstverband. Lucas Piazón, die in 7,5 jaar tot drie wedstrijden in de A-selectie kwam, neemt dit stokje over van de Nigeriaanse verdediger.

Record van Delac niet geëvenaard

Sinds januari 2010 verhuurde handelshuis Chelsea maar liefst 107 spelers voor in totaal 351 seizoenen, gemiddeld zo’n 3,28 seizoen per aanstormend talent. Kenneth Omeruo is één van de 53 spelers die zonder een enkele keer in het eerste elftal te spelen de ploeg via de achterdeur verliet.

De 2776 dagen die Omeruo tevergeefs wachten zijn echter geen record bij Chelsea. De betwijfelende eer valt nog altijd ten deel aan Matej Delac. De Kroatische doelman vertrok na ruim acht jaar (2923 dagen) zonder ook maar een minuut het doel van Chelsea te hebben verdedigd. De Londense club verhuurde de Kroaat aan Vitese, Ceske Budejovice, Vitoria Guimarães, Inter Zapresic, Vojvodina, FK Sarajevo, AC Arles, opnieuw FK Sarajevo (tweemaal) en Moeskroen alvorens hij naar het Deense AC Horsens vertrok. Met tien huurperiodes werd Delac een keer vaker verhuurd dan Joao Rodriguez en Todd Kane.