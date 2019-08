Franse gerecht opent onderzoek naar ontvoering Nora Quoirin (15) in Maleisië: “Ze zou nooit alleen op stap gaan”

De autopsie moet nog duidelijkheid brengen over de exacte doodsoorzaak, maar intussen opent het Franse gerecht toch al een onderzoek naar de ‘ontvoering’ van het Frans/Ierse meisje Nora Quoirin. Haar naakte lichaam is maandag gevonden in een ravijn in Maleisië waar ze met haar familie met vakantie was.

Dinsdag kwam er een einde aan de zoektocht van de ouders van Nora naar hun dochter. Het meisje raakte vermist in Maleisië, waar de familie op vakantie was, maar werd dinsdag dood teruggevonden. Woensdag vindt normaal gezien de autopsie plaats op het lichaam van de tiener. Dan zal ook duidelijk moeten worden hoe ze om het leven is gekomen en of er sprake kan geweest zijn van geweld; ook of er bijvoorbeeld sporen zijn van misbruik zijn.

“Na 10 dagen intensief onderzoek werd het lijk van het tienermeisje gevonden in een rivier beneden aan een ravijn, op ongeveer 2 kilometer van het resort waar Nora en haar familie verbleven. Hoe ze stierf, weten we nog niet. Of het lichaam verwondingen vertoonde die als verdacht kunnen worden beschouwd, dat behoort tot het geheim van het onderzoek”, zei Mazlan Mansor, plaatsvervangend hoofd van de Maleisische politie woensdag.

Onderzoek naar ontvoering

Het Franse gerecht, het meisje had de dubbele Frans/Ierse nationaliteit, is alvast ook een onderzoek begonnen en opende een dossier wegens ontvoering en vrijheidsberoving. Het dossier kan later nog geherkwalificeerd worden op basis van de bevindingen van de onderzoekers, of geklasseerd worden als ongeval, wanneer zou blijken dat Nora in de dichte jungle is uitgegleden en in een ravijn viel.

De ouders en familie van Nora hebben intussen iedereen bedankt die heeft meegeholpen aan de zoektocht naar hun dochter. Zij blijven erbij dat het meisje werd ontvoerd en loofden vorig weekend nog ruim 10.000 euro uit voor wie de gouden tip kon geven. Maar die kwam er dus niet. Het waren duikers die het lichaam vonden. Op een plaats die eerder al doorzocht was.

Het lichaam van het meisje werd per helikopter weggebracht voor autopsie Foto: REUTERS

Het Franse gerecht heeft twee speurders ter plaatse gestuurd. Wat de Franse en Maleisische speurders zich nu vooral ook afvragen, is waarom het meisje geen kledij droeg toen ze werd gevonden, en waar die kledij dan naartoe is.

Mentale achterstand

Nora was 15 jaar, maar had een mentale achterstand en kampte met leermoeilijkheden op school door een aangeboren aandoening. Volgens haar mama zou ze nooit alleen op stap gaan, zeker niet in een omgeving die ze niet kende. Voor de moeder van Nora is dat een extra reden om aan te nemen dat haar dochter ontvoerd werd of werd meegelokt.

Dat gebeurde al de ochtend nadat ze met haar familie in het eco-resort was aangekomen. Op het raam van haar kamer stonden vingerafdrukken, maar het is nog altijd niet duidelijk van wie die waren.

Verschillende mensen zijn intussen verhoord, maar over de stand van zaken in het onderzoek wil de politie voorlopig geen commentaar geven.

Sebastien en Meabh, de ouders van Nora, zouden dit weekend terug naar huis gaan. Maar ze blijven nu nog even met hun dochter Innes (12) en Maurice (8) tot wanneer ze het lichaam van hun overleden dochter mee kunnen nemen.

LEES OOK. Vermiste Nora (15) dood teruggevonden op anderhalve kilometer van haar hotel in Maleisië, meisje droeg geen kleren