71 Stijn Streuvels-straten in Vlaanderen, maar zijn boeken worden 50 jaar na zijn overlijden nog amper gelezen

Bijna één op vier Vlaamse gemeenten heeft een Stijn Streuvels-straat. Geen enkele auteur doet beter. Streuvels gaat zelfs sommige koningen vooraf. Maar het literaire rijk van Streuvels is toch over. Vandaag worden zijn boeken nog amper uit bibliotheken ontleend, laat staan dat je zijn werk nog in veel boekenwinkels vindt. “Ten onrechte. Streuvels’ taalkracht is aan herontdekking toe”, zeggen de fans.